Eesti naiskond kaotas Türgile 0:3

Ebru Topcu avas 11. minutil skoori ja ülejäänud väravad löödi teise poolaja alguses: 48. minutil tabas Emine Ecem Esen ja 52. minutil Busem Seker.

"Tulemusega ei saa rahule jääda, aga saab rahule jääda pingutusega," lausus Eesti koondise peatreener Sirje Kapper ERR-ile. "Kui meile löödi kolm väravat, siis me endiselt üritasime väravat lüüa. Tüdrukute panus on kiiduväärt."

"Teise poolaja alguses tulid esimesed kaks väravat kuidagi lihtsalt," täiendas kapten Kairi Himanen. "Füüsiliselt oli tunda meie väsimusastet."

Esmaspäeval, 17. juulil kohtuvad samad vastased Kadrioru staadionil korra veel. Kapper usub, et mäng tuleb sarnane. "Ma vaatasin, et Türgil mõned põhimängijad ei mänginud - ju siis mängivad esmaspäeval," lausus ta.

"Aga ma arvan, et mõlemad lähevad väravat noolima ja press nende poolt tuleb sama. Üritame oma ülesehitust natuke paremini harjutada."

Kui vaadata pikemat plaani, siis septembris-oktoobris ootavad juba kohtumised värskes naiste Rahvuste liigas, kus Eesti koondis mängib C-taseme. Ees ootavad Kasahstan, Iisrael ja Armeenia.

"Teadvustame, et need mängud täna ja esmaspäeval on ettevalmistavad sügiseks," kommenteeris Himanen. "Saame juurde panna füüsilise vormiga ja palliga julgemalt mängides. Mitte nii lihtsalt vastastele ära anda."