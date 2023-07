Poomi koduklubi kaotas Meistrite liigas, Liivak lõi kontrollmängus värava

Kodus mänginud Shamrock jäi avapoolaja lõpus 0:1 kaotusseisu, kui Breidablik mängis karistuslöögi kavalalt lahti ja Damir Muminovic skooris kauglöögist. See jäi mängu ainsaks väravaks. Poom tegi täismängu ja sai 88. minutil kollase kaardi, vahendab Soccernet.ee.

Korduskohtumine toimub 18. juulil Islandil.

Shamrock Roversi liigarivaal Sligo Rovers, kelle ridadesse kuulub Eesti ääremängija Frank Liivak, alistas kontrollmängus Šotimaa suurklubi Glasgow' Celticu duubelmeeskonna 2:1. Liivak lõi 17. minutil mängu avavärava.

Shamrock on Iirimaa kõrgliigas 25 mänguvooru järel esikohal ning edestab teisel kohal asetsevat St. Patrick's Athleticut nelja punktiga. Sligo Rovers on pidanud 23 kohtumist ja on 26 punktiga kümnest meeskonnast koosnevas liigas seitsmendal tabelireal.