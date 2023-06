Messit hakkab Miamis juhendama endine Barcelona ja Argentina treener

Põhja-Ameerika jalgpalli profiliigas MLS mängiv Miami Inter andis kolmapäeval teada, et klubi hakkab juhendama endine FC Barcelona ja Argentina jalgpallikoondise peatreener Gerardo "Tata" Martino.

60-aastane Martino juhendas hooajal 2013/14 Barcelonat ning seejärel kaks aastat Argentinat; mõlema meeskonna põhimängijaks oli toona Lionel Messi, kellega Martino saab nüüd Miamis taas koostööd teha.

Barcelonaga ei õnnestunud Martinol võita enamat Hispaania superkarikast, Argentina viis ta 2015. aastal Copa America finaali, kus koondis pidi penaltiseeria järel tunnistama Tšiili paremust. 2018. aastal juhendas ta Atlanta Unitedi MLS-i meistriks, viimane tööots oli argentiinlasel Mehhiko koondise juhendajana.

"Tata on jalgpallis kõrgelt hinnatud kujuks, kelle saavutused räägivad enda eest," sõnas Miami Interi kaasomanik David Beckham. "Oleme kindlad, et tema saavutused ja kogemustepagas on meie meeskonna jaoks inspiratsiooni allikaks."