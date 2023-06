Inglismaa meedia: Tottenham leidis uue juhendaja

57-aastane austraallane on tunamullusest suvest saadik juhendanud Šotimaa tippklubi Glasgow Celticut. Klubi on Postecoglou käe all võitnud kaks meistritiitlit, ühe Šotimaa karika ning kaks liigakarikat.

BBC andmetel sõlmib Postecoglou Tottenhamiga kaheaastase lepingu, mida on võimalik veel aasta võrra pikendada. Tottenham on uut peatreenerit otsinud pärast Antonio Conte lahkumist märtsis, vahepeal olid ajutise peatreenerina ametis Cristian Stellini ja seejärel Ryan Mason.

Kreekas sündinud, kuid Austraalias üles kasvanud Postecoglou on töötanud Austraalia meeste A-koondise, U-20 koondise ja U-17 koondise peatreenerina. Klubijalgpallis on ta lisaks Celticule võitnud tiitleid Brisbane Roar'i ja Yokohama F. Marinosiga.

Ange Postecoglou will become new Tottenham head coach, here we go! The agreement on two year deal plus option for further season has been reached as revealed in the morning. #THFC



Green light on final clauses, time to seal compensation documents with Celtic — then, official. pic.twitter.com/FMENF41uC3