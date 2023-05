Euroopa liiga kuninglik meeskond ei jäta vahele ka seekordset kroonimispidu

Avamängus koduväljakul 1:1 viigiga leppinud Juventus hoidis neljapäevase mängu avapoolajal väravavahi Wojciech Szczesny toel kodumeeskonda nullil ning läks ise Dušan Vlahovici väravast 65. minutil juhtima, aga Suso kauglöök kuus minutit hiljem tõi tabloole viigi ning viis kohtumise lisaajale.

Hispaania meeskonnale tõi võidu argentiinlase Erik Lamela pealöök viis minutit pärast lisaaja algust. Viimase 20 aasta jooksul on Sevillast saanud Euroopa tähtsuselt teise klubisarja valitseja: alates hooajast 2005/06 on Lõuna-Hispaania meeskond finaali pääsenud kuuel kevadel ja kõik need finaalid ka võitnud.

Koduliigas on Sevillal selja taha jäämas keeruline hooaeg, millest suurem osa veedeti tabeli teises pooles. Viimasest viiest mängust võetud neli võitu on meeskonna aga tabelis tõstnud kümnendale kohale, sealjuures on seitsmendal kohal olev Girona vaid punkti kaugusel.

"See on imeline hullumeelsus," rääkis Sevilla kapten Jesus Navas võidu järel Movistarile. "On aeg seda hiilgavat hetke nautida. Meie fännid on olnud suurepärased ja väärivad kõike. Oleme näidanud meie sees peituvat julgust, et pärast raskeid kuid taastuda. Fännide julgus on meid edasi kandnud järjekordsesse eurofinaali," lisas Navas.

31. mail Budapesti Puskas Arenal toimuvas finaalis läheb Sevilla vastamisi Romaga, kes mängis pärast koduväljakul võetud 1:0 võitu neljapäeval Leverkusenis sealse Bayeriga väravateta viiki.