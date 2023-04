Eesti naiste jäähokikoondis sai MM-il kolmanda kaotuse

See tähendab, et Eesti naiskond on kaotanud kõik kolm senipeetud kohtumist: avavoorus jäädi alla Leedule 0:6 (0:1, 0:3, 0:2) ja teises voorus Bulgaariale 2:6 (1:2, 1:3, 0:1).

Reedel on Eesti koondis vastamisi võõrustaja Rumeeniaga ja pühapäeval lõpetatakse turniir kohtumisega Hong Kongi vastu.