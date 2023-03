Eesti naiste jäähokikoondis tahab MM-il säilitada koha divisjonis

Eelmisel aastal pärast pikemat pausi taas MM-võistlustel osalenud Eesti naiste jäähokikoondis pidas reedel Tallinnas Tondiraba jäähallis viimase kontrollmängu enne MM-turniirile sõitmist.

Kohtuti Soome klubi Kiekko-Espoo noortevõistkonnaga ja tunnistada tuli vastase paremust 3:1. Eesti koondise ainsa tabamuse autoriks oli teisel kolmandikul Diana Kaareste söödust Jana Bilorus. Värav sündis arvulisest vähemusest.

"Vastased on küll väga noored, aga tehniliselt hästi tublid ja julged," kiitis Eesti koondise kaitsja Christin Lauk-Gurtovoi. "Nad olid väga mängitavad. Lihtsalt meil endal tuli vist mingi närv sisse ja kohati me ei suutnud oma positsioone hoida. Aga täiesti mängitavad. Ma arvan, et homme veel lihvime nõrgemad küljed ära ja esmaspäevaks oleme valmis."

Külalised läksid avakolmandikul kahe väravaga juhtima, visates teise kolmandiku lõpus 2:1 eduseisust ka kolmanda värava. Eelmisest sügisest Eesti naiskonna peatreenerina töötav Ari Mykkänen märkis mängu järel, et kõikjal oli väikeseid puudujääke.

"Kui oleme ausad, siis ütlesin äsja mängijatele, et meil on vaja veel tööd teha. Mäng ei läinud üldse nii, nagu olime mõelnud. Teadsime, et vastane on meiega võrreldes päris osav," lausus ta.

"Vahe ei olnud väravate mõttes küll suur, aga ma ei olnud rahul, kuidas mängisime. Oleme üritanud seda muuta, aga see tahab palju aega. Eestil ei ole profimängijaid."

Kolmanda divisjoni A-grupi MM-võistlustel Rumeenias Brasovis on alates esmaspäevast Eesti naiskonna vastased Leedu, Ukraina, Rumeenia, Bulgaaria ja Hongkong. Neist Leedu ja Ukrainaga mängiti sügisel sõpruskohtumisi, Leedule kaotati suuremalt ja Ukrainale napilt.

Teiste vastaste kohta puuduvad andmed. Eesmärk on säilitada koht kolmanda divisjoni A-grupis, milleks on vaja minimaalselt üks-kaks mängu võita.

"Ma ei taha võistkonnale liigseid pingeid peale panna, sest see võib mängijatele kehvasti mõjuda," sõnas Mykkänen. "Me tõusime just tase kõrgemale. Kui suudame mängida selliselt, et jääme püsima, siis see on heaks seemneks järgmisesse aastasse."

Koondise koosseisu kuulub MM-võistlustel taas väga erinevas vanuses mängijaid alates paarikümne-aastatest kuni kogenud 40-steni välja. Ühtse võstkonnana loodetakse edule.

"Me kõik hoiame ühte ja toetame teineteist igal hetkel," lubas Lauk-Gurtovoi. "Eesmärk ongi vastastele tugevat mängu pakkuda - me ei anna alla. See on põhiline eesmärk."