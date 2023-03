Bö pani uduses Holmenkollenis hooajale võiduka punkti

Poolteist nädalat tagasi neljanda MK-sarja üldvõidu kindlustanud Bö jättis nii esimeses kui ka viimases lasketiirus ühe märgi üles, kuid sellele vaatamata suutis esikohta võistluse lõpuni hoida.

Teise koha teenis puhta sõidu teinud Niklas Hartweg, šveitslane kaotas Böle 26,2 sekundiga ning jõudis tänavu teist korda individuaaldistantsil pjedestaalile. Kolmanda koha hõivas samuti puhta sõidu teinud Vetle Sjaastad Christiansen (+35,2), kes võitis väikese kristallgloobuse ühisstardiga sõidu arvestuses.

Vähem kui minutiga kaotasid võitjale ka Quentin Fillon Maillet (1; +36,8), Sturla Holm Lägreid (1; +40,0), Martin Ponsulioma (4; +43,0) ja Tarjei Bö (2; +51,2). Esikümnesse mahtusid veel Tero Seppälä (2; +1.03,7), Sebastian Stalder (1; +1.06,1) ja Simon Eder (0; +1.15,1).

Lätlane Andrejs Rastorgujevs sai kolme trahviga 11. koha (+1.21,2) ja leedulane Vytautas Strolia kuue trahviga 29. koha (+5.00,4).

Enne võistlust:

Meeste ühisstardis on suursoosikuks otseloomulikult MK-sarja üldvõitja Johannes Thingnes Bö, kes stardib täna numbri all 1. Esikohaheitlusesse sekkuvad kindlasti Bö koondisekaaslased Sturla Holm Lägreid (nr 2) ja Vetle Sjaastad Christiansen (nr 3), seejuures edestab Christiansen ühisstardi punktiarvestuses Böd 60 punktiga. Lisaks Böle ja Christiansenile on ühisstardis võidurõõmu maitsnud ka Johannes Dale (nr 6), kes pani oma paremuse maksma eelmise aasta lõpus Le Grand Bornandis.

Norralaste ülemvõimu võivad lõhkuda rootslased Sebastian Samuelsson (nr 14) ja Martin Ponsiluoma (nr 5). Samuelsson on ühisstardi valitsev maailmameister ja Ponsiluoma ühisstardi MM-hõbe. Eestlasi starti ei tule, küll aga saab kaasa elada lõunanaabri Andrejs Rastorgujevsi etteastele.