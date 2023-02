Lätlanna pääses eestlaste abiga MM-ile: nendeta oleks mul keeruline siin olla

Eiduka vahetas läinud aasta novembris treeninggruppi. "Alustasime koostööd Suurbritannia võistkonnaga ja Norra treeneritega. Alates esimesest päevast olen päev-päeva haaval tundnud edasiminekut."

Lätlannal olid mõned aastad tagasi kokkupuuteid ka Eesti suusatajatega. "Jah, see oli minu esimene kogemus professionaalses spordis. Olen väga uhke, et eestlased siiani toetavad mind. Ilma nendeta oleks mul keeruline siin olla. Tõesti aitäh minu sponsorile (ehitusettevõte Merko - toim). See on väga ilus, et naaberriigid leiavad viise, kuidas Läti suusatajat aidata," sõnas Eiduka.

Teisipäeval sõidetud 10 km vabatehnikas saavutas Eiduka parima Balti esindajana 19. koha (+1.20,5).