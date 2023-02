Olsbu Röiseland jätab tavadistantsi vahele

"Me vajame parimat Martet teatesõitudeks ja ühisstardiga sõiduks," kommenteeris Norra koondise lasketreener Patrick Oberegger väljaandele VG. Seega tuleks 32-aastasel Röiselandil vaid päev pärast tavadistantsi teha kaasa paarissegateatesõidus.

Hooaja alguse vahele jätnud ja jaanuari alguses MK-karusselli naasnud Röiseland on esinenud Oberhofis hästi: ta tuli sprindis neljandaks ja teenis jälitussõidus pronksi, eelnevalt oli kaelas ka segateatesõidu kuldmedal.

Röiseland ise sõnas, et pole lihtne jääda eemale sõidust, mida ta ootas. "Aga ma arvan, et see on kõige targem valik maailmameistrivõistluste kavaks," sõnas eelmise hooaja MK-sarja üldvõitja.

Norra koondise moodustavad kolmapäeval Ida Lien, Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Knotten, Ragnhild Femsteinevik ja Olsbu Röiselandi asendav Juni Arnekleiv.

Kokku tuleb starti 94 sportlast, nende seas eestlannad Tuuli Tomingas, Susan Külm, Regina Ermits ja Johanna Talihärm.