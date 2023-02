Endine Newcastle'i ja Ghana koondise ääremängija päästeti Türgis rusude alt

"Minuga on kõik hästi, oleme terved, aga palun teil palvetada nende eest, kes on endiselt rusude all. Taner Savut ja Christian Atsu vajavad abi nii kiiresti kui võimalik," teatas klubi kaitsja, endine Türgi noortekoondislane Kerim Alici sotsiaalmeedias esmaspäeval.

Esmaspäeva õhtul kirjutas Portugali päevaleht A Bola, et aastatel 2017-21 Newcastle Unitedit 75 mängus esindanud ja Ghana eest 2014. aasta MM-il kõik alagrupimängud kaasa teinud Atsu on päästetud, teisipäeval kinnitas seda ka Hatayspori asepresident Mustafa Özak.

"Atsu toodi rusude alt välja, ta on vigastustega haiglas. Meie spordidirektor Taner Savut on kahjuks endiselt varemetes ja oleme jõudnud kriitiliste tundideni," rääkis Özat.

Teisipäeva hommikul kinnitas Türgi, et maavärina tagajärjel on hukkunud vähemalt 3419 ning vigastatud üle 20 000 inimese, Süürias on hukkunuid vähemalt 1602.