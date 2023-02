Juunioride IBU karikasarja etapil Haanjas stardib 14 Eesti laskesuusatajat

Haanjas astub võistlustulle ligi 230 sportlast 24 rahvuskoondisest. Eesti koondist esindavad noormeestest Tuudor Palm, Markus Rene Epner, Joosep Perv, Ivar Všivtsev, Mark-Markos Kehva, Ralf Vikat ja Gregor Narusk, neidudest Lisbeth Liiv, Vibeke Välbe, Anlourdees Veerpalu, Pauline Puusaar, Violetta Konopljova, Gerda Kivil ja Mia Mai Huik. Noorte- ja juunioride koondise vastutavad treenerid Haanja etapil on Karel Viigipuu ja Vjatšeslav Všivtsev.

Kui ligi pooled noortest koondislastest on juba rahvusvahelisel tasemel võistelnud, siis nii mõnegi sportlase jaoks on tegemist esimese IBU juunioride karikasarja stardiga. "Haanja etapp on küll kodune võistlus, kuid väga kõrge tasemega ja seetõttu juunioride võistluskalendris olulisel kohal," ütles Eesti laskesuusatamise föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv, "Tavalisest suurem arv stardikohti annab võimaluse rohkematele noorsportlastele ennast rahvusvahelises konkurentsis proovile panna," lisas Kõiv.

Eesti noorte- ja juunioride koondise liikmetel on sellest hooajast juba mitmeid häid kohti ette näidata. Kui Martelli IBU juunioride karikasarja etapil tulid nii Tuudor Palm kui Markus Rene Epner 7. kohale, siis Obertilliachis sai Jakob Kulbin kaela kuldmedali. Samuti tegid Palm ja Epner jaanuarikuus oma maailmakarikasarja debüütvõistlused.

Haanja IBU juunioride karikasarja etapi kolmel võistluspäeval on kavas kaks sprindisõitu ja teatesõit. Võistlus on kõigile pealtvaatajatele tasuta.