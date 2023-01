Poola hooldemehed võrdlesid murdmaa- ja laskesuusatamist

Mehed tunnistavad, et määrdemeistri töö murdmaasuusatamises ja laskesuusatamises on parasjagu erinev. "Alguses ei saanud eriti midagi aru, sest iga päev on võistluspäev. Varem oli võistluspäev pidupäev. Siin kuskil see programm oli... hommikul hakkas sisse tulema, keegi tahtis teadet panna, siis mingi järgmine inimene tuli, mina ajan kedagi taga õhtupoole... tegid võistlussuuski silmad krõllis peas," kirjeldas Aasla ERR-ile.

"Kolmapäevast saati. Pühapäevaks ma ei saanudki aru, mispidi seal rongis peab olema. See on ülisuur erinevus! Võistluspäev on ikkagi eriline päev, aga siin on eriline päev iga päev."

Alvela lisas, et murdmaasuusatamises kestsid võistlused vaid paar päeva järjest. "Kui oli oluline klassikavõistlus, siis sättisid ikka lipsu ette. Aga siin päevadel vahet ei ole. Another day in the office!" [tavaline tööpäev - ERR] lisas ta.

Laskesuusatamises pole klassikatehnika suuskadega teadupärast midagi peale hakata. "See on päris suur vahe!" sõnas Aasla. "Muidu armastasid seda suuska rohkem toas: joonisid ja mõõtsid ja niisama targutasid. Aga siin lükkad kohe mingi 80 paari puhtaks, tuled siia päikese kätte ja lased laste kadeduseks mäest alla kaks tundi koos sõbraga."

Alvela kirjeldas tööd Poola koondises. "Üritame asju teha professionaalsemalt, paremini, täpsemini. Loomulikult loodame, et sportlased saavad siin liikuma, sest potentsiaali tegelikult Poolas on küll."