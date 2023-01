Napilt punktidest ilma jäänud Külm: eesmärk on sõita stabiilselt punktidele

Susan Külm langes stardikohaga võrreldes ühe koha võrra tahapoole, kui sai 41. koha. Viimane koht, mis punkte annab, on 40.

"Viimasel ringil ikkagi pingutasin, et hea treening saada ja et tagant järgi inimesed ei tuleks. Üleni oli keha nii happes ja värises, kogu sõit oli minu jaoks päris raske," sõnas Külm pärast sõitu.

Esimestel ringidel sai Külm sõita teiste tuules, kuid viimasel kahel pidi eestlanna üksi tempot tegema. "Sain esimesed kolm ringi sõita suhteliselt palju teiste järgi ja hoida tempot nende järgi, jõudsin. Viimasel kahel olin üksi," lisas Külm.

Külma eesmärk enne hooaega oli stabiilselt punkte teenida. Jälitussõidus jäi paraku eestlanna napilt punktidelt välja. "Hooajale vastu tulles oli eesmärk sõita stabiilselt punktikohale. Kui punkte ei tule, siis tuleb pingutada järgmine kord veel rohkem," ütles Külm.

Anterselva rada on raske just seetõttu, et merepinnast ollakse päris kõrgel ning seetõttu on hapnik seal hõredam. "Eks ta ikka on siin väga raskem aga üllatav ongi see, et hingamine ei jookse kinni. Pigem hakkab laktaat kuhjuma," kommenteeris Külm.

Pühapäeval on kavas naiste 4x6 km teatesõit. "Ootame, et kõik teevad hea soorituse," ütles Külm teatesõidu eel.