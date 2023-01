Haanja võõrustab veebruaris laskesuusatamise IBU juunioride karikasarja etappi

Kuna tegemist on esimese rahvusvahelise laskesuusatamise võistlusega Haanjas, siis on võistluskeskus pidanud mitmeid uuendusi läbi viima. "Haanja puhke- ja spordikeskuses on valminud lasketiiru tagumine kaitsesein ning korrastamisel on lasketiiru elektrisüsteem. Jõudsalt edeneb ka tehislume tootmine," ütles korralduskomitee esimees Juri Gotmans.

Haanjas on starti oodata ligi 250 sportlast 26 rahvuskoondisest. Eesti noorte- ja juunioride koondise liikmed on sel hooajal IBU juunioride karikasarjas juba mitmeid häid kohti noppinud. Kui Martelli etapil tulid nii Tuudor Palm kui Markus Rene Epner seitsmendale kohale, siis Obertilliachis sai Jakob Kulbin kaela kuldmedali. Haanjas on Eesti sportlastele nii noormeeste kui neidude arvestuses seitse stardikohta.

IBU juunioride karikasarja võistlus on suursündmus kogu piirkonna jaoks. "Võistlus elavdab otseselt Võrumaa majandustegevust, sest koondised ööbivad nädala jooksul erinevates Võrumaa ja Võru linna majutusasutustes. Pealtvaatajad saavad tulevasi laskesuusatamise tippe jälgida tasuta," ütles Gotmans.

Gotmans lisas, et IBU juunioride karikasarja võistluse korraldamine on vajalik etapp võistluskeskusele B-litsentsi taotlemiseks, mis võimaldaks ka edaspidi rahvusvahelisi võistluseid läbi viia.

Haanja etapi kolmel võistluspäeval on kavas kaks sprindisõitu ja teatesõit. Võistlus on kõigile pealtvaatajatele tasuta.