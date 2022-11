Manuel Neuer: mulle on nahavähi tõttu tehtud kolm operatsiooni

Müncheni Bayerni jalgpalliklubi ja Saksamaa koondise väravavaht Manuel Neuer avalikustas, et teda on kolm korda nahavähi tõttu opereeritud.

36-aastane Neuer ütles, et tema isiklik kogemus nahavähi tõttu on põhjus, miks ta hakkas koostööd tegema kaasmaalase ja tennises kolmekordse suure slämmi meistri Angelique Kerberiga, et anda välja nahahooldustoodete sari nimega "Newkee", kirjutab Eurosport.

"Meil mõlemal on väga isiklik kogemus nahahaigustega. Angelique'i puhul on tegu päikesega seotud hüperpigmentatsiooniga ja minu puhul nahavähiga mu näol, mida olen lasknud juba kolm korda opereerida," ütles Neuer pressiteate vahendusel.

Neuer ei ole varem oma vähidiagnoosi avalikustanud ning pole täpselt teada, millal sakslane operatsioonidel käis.

Neuer on praegu taastumas õlavigastusest, mis on teda alates oktoobri algusest palliplatsilt kõrvale hoidnud. Neuer loodab väljakule naasta Bayerni viimaseks kolmeks mänguks, mis toimuvad enne novembri lõpus algavat MM-i.