Jõhvi FC Phoenix sai saaliliigas esimese võidu

Kohtumises said väljakuperemehed olla eduseisus kolm korda (1:0, 3:2 ja 5:4), kaks korda olid jõhvilased kaotusseisus (1:2 ja 3:4) ning viigiseis oli tablool viis korda (0:0, 1:1, 2:2, 3:3 ja 4:4).

Jõhvilased lõid võiduvärava 10 meetri karistuslöögist pool minutit enne kohtumise lõppu. Kusjuures enne polnud jõhvilased Rummu väravavahti Silver Lille suutnud üle mängida kaks korda 10 meetri karistuslöögist ja korra oli Lill tõrjunud ka 6 meetri penalti.

Kõik üheksa väravat lõid erinevad mängijad. Punase kaardi sai ja peab järgmise mängu vahele jätma Dünamo mängija Raido Luhaorg.



Ülejäänud teise vooru kohtumised peeti laupäeval: FC Jõgeva Wolves – JK Kohila 1:4, Sillamäe FC NPM Silmet - Narva United FC 3:3, Aruküla Radius – Tartu Ravens Futsal 2:7, Viimsi FC Smsraha – Tallinna FC Cosmos 2:4.



Kahe vooru järel on täisedu, kuus punkti Tartu Ravens Futsalil ja Tallinna FC Cosmosel, kes 6. novembril on kolmandas voorus Tartus vastamisi. Neli punkti on kogunud Narva United FC ja Sillamäe FC NPM Silmet. Kolm punkti on tabelis JK Kohilal, Viimsi FC Smsrahal ja Jõhvi FC Phoenixil. Meistriliiga teine uus tulija Aruküla Radius ning Rummu Dünamo ja FC Jõgeva Wolves pole veel punktiarvet avanud.