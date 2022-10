Julia Beljajeva osaleb kolme nädala pärast toimuval Tallinna MK-etapil

Oma sportlastee uut etappi ehk karjääri pärast lapsevanemaks saamist võis Julia Beljajeva alustada värske ilme ja sisustusega vehklemissaalis. Tartus Turu tänaval on Beljajeva trenni teinud juba 25 aastat – nüüd pakub renoveeritud saal rahvusvaheliste konkurentidega võrreldes sama häid treeningtingimusi.

30-aastane Beljajeva sai juuli alguses emaks. Pikka võistluspausi alati energiline olümpiavõitja aga sisse jätta ei soovi. Kolme nädala pärast toimuvast Tallinna MK-etapist on tal plaanis osa võtta.

"Jah, ma juba siin hakkasin ise ka pisut treenima. Muidugi, ei ole kõik lihtne. Aga juba novembris Tallinna Mõõgale tulen. Ma arvan, et tasakesi peab juba hakkama võistlema ja ennast sisse elama selleks, et juba olümpiahooajal paugutada. Ma ei ole teinud veel ühtegi laagrit ega võistlust, aga ma arvan, et mu perekond, mu treener – kõik väga mind toetavad ja aitavad kaasa. Ma arvan, et see ei ole kindlasti lihtne, aga ma ei hakka mõtlema, et see on raske. Siis see tulebki raske. Ma mõtlen pigem positiivselt ja siis kõik läheb hästi," ütles Beljajeva.

Olümpiavõidule järgnenud hooaeg Eesti naisvehklejate jaoks lihtsalt ei kulgenud. Tiitlivõistlustelt jäi medal toomata, tähtsal momendil vigastas ennast Katrina Lehis.

Beljajeva arvab, et sportlased reageerivad olümpiavõidule paratamatult erinevalt – mõnel on vaja pausi, mõni tunneb ennast motiveeritult. Naiskonnale soovib Beljajeva parimat, hoolimata sellest, kas ise valikusse kuulub.

"Pole vahet, kas mina olen seal või ei ole. Ma olen koondises olnud 12 aastat. Ja see on ka minu töö, minu elutöö ja ma võtan seda kõike nagu oma. Vaatasin kõrvalt ja elasin kaasa – kõik päevad ei ole vennad ja muidugi üks või teine tiitlivõistlus ei tule välja. Ma loodan, et meie seis paraneb, sellepärast et juba maikuust hakkavad olümpiapunktid pihta," lisas Beljajeva.

Koondisekaaslasi ootab Beljajeva Tartusse külla, sest enam pole treeninglaagri pidamiseks vaja Tallinnast kokkupandavaid metallradu kaasa võtta.

"Nüüd meil on kõik kohapeal olemas. Metallrajad, kõik tingimused. Hotellid, kesklinn – kõik on ümbruses ja kõik on väga mugav," kommenteeris Beljajeva.

Julia Beljajeva tagasitulekuvõistlus ehk Tallinna Mõõk algab 11. novembril.