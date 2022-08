Narva volikogu andis jalgpallihalli rajamisele rohelise tule

Jalgpalli kõrval toob projekt kasu kergejõustiklastele, sest halli planeeringusse kuuluvad lisaks jalgpalliväljakule ka jooksurajad. Lisaks andis Narva volikogu hoonestusõiguse rannajalgpalli ja -võrkpalli sisehalli rajamiseks, vahendab Jalgpall.ee.

Praegu on lõppfaasis projekteerimine ja seejärel plaanitakse välja kuulutada ehitushange. Narva linna rajatava jalgpallihalli projekti kogumaksumus on ligikaudu viis miljonit eurot, mille kulud katab osaliselt riik. Eelmisel aastal eraldas riik raha hallide ehituseks Jõhvi, Rakvere, Kuressaare ja Pärnu vahel. 2022. aasta riigieelarves on eraldatud raha jalgpallihallide rajamiseks Narva, Paidesse, Jõgevale ja Viimsisse.

Jalgpallihallide ehitamine on pikemaajalisem projekt kultuuriministeeriumi ja EJL-i koostööna, mille eesmärk on rajada vähemalt üks jalgpallihall igasse Eesti maakonda. Projektiga tehti algust 2020. aastal, kui plaani kuulus nelja halli rajamine. Mullu novembris sai esimesena valmis Viljandi Männimäe hall ning detsembris avati Haapsalu lähistel Uuemõisa jalgpallihall. Tänavu aprillis jõudis lõpule Tartu Annemõisa halli ehitus ning maikuus avati ka Rapla jalgpallihall.