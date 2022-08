Ukrainas algas sõjategevusele vaatamata uus jalgpallihooaeg

Ukraina kõrgliigas käidi viimati väljakul detsembri alguses, talvepausi järel pidi eelmine hooaeg jätkuma 25. veebruaril, kuid jäi pärast Venemaa sissetungi pooleli.

Uus hooaeg algas Ukrainas 23. augustil ehk rahvuslikul riigilipu päeval. Olukord Ukrainas on jätkuvalt keeruline, mistõttu peetakse liigamängud vaid staadionitel, millel on pommivarjendid: nii mängis ka Šahtar teisipäeval Donetski asemel hoopis Kiievi olümpiastaadionil.

Mängudele pole pealtvaatajad lubatud ning õhusireenide korral peavad mängijad ning muu personal koheselt liikuma varjendisse. Enamik välismängijaid on Ukrainast lahkunud, kuigi Šahtar sõlmis alles hiljuti lepingu brasiillase Lucas Tayloriga ning samuti käis nende eest teisipäeval väljakul horvaat Neven Durasek.

"See on meie töö ja peame väga vastutusrikkaks ülesannet näidata maailmale, et elu Ukrainas ei ole peatunud, vaid läheb edasi," rääkis reporteritele Šahtari horvaadist peatreener Igor Jovicevic.

Donetski suurklubi tagas endale mulluse hooajaga automaatselt koha Meistrite liiga alagrupiturniiril, eurosarjas mängides peab klubi kodumänge Poolas.