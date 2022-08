Õiglane: naudin praegu täie rinnaga ja ei hakka medalist mõtlema

Õiglane lõpetas päeva suurepärase isikliku rekordiga, kui sai 400 meetri jooksus kirja aja 48,80 ehk parandas enda eelmist tippmarki 34 sajandikuga.

"Ilmastikuolud ei olnud tegelikult 400 meetri jooksmiseks kõige paremad, tagasirgel oli tugev vastutuul," rääkis Õiglane päeva lõpus ERR-ile. "Kannatasin lõpuni ära, teadsin, et kiirus on selleks olemas ja pean lihtsalt oma jooksu tegema. Nüüd oli ka parem rada kui MM-il. Täitsa hea lõpp, mul oligi eesmärk alla 49 joosta," lisas ta.

"Võtsin endale eesmärgi, et tulen ja naudin, teen seda võistlust enda jaoks: isegi kui midagi kehvasti läheb, ei lase pead norgu. Naudin seda praegu täie rinnaga. On äge jälle nautida sporditegemist, nautida kümnevõistlust. Tore on siin olla!" kinnitas Õiglane.

Avapäeva järel on liidriks 4661 punkti kogunud Simon Ehammer, teisel kohal on itaallane Dario Dester 4327 punktiga ja Õiglast edestab ka norralane Sander Skotheim 4324 silmaga.

"Ma ei hakka medalist midagi mõtlema. Lähen samamoodi peale, üks ala korraga ja naudin täiel rinnal seda, mis siin toimub. Loodan midagi huvitavat pakkuda nii endale kui kõigile teistele," rääkis Õiglane oma ootustest teiseks päevaks.

"Homme on teine päev, võitleme edasi," sõnas jooksu järel rampväsinud Uibo. "Kümnevõistlus algab teisel päeval, homme hakkame jälle otsast peale," lisas ta.

"Ei ole väga kergelt läinud, aga olen graafikus: viis ala on tehtud ja ma olen veel ühes tükis," naeris 13. kohal olev Tilga. "Praegu annab tunda, et trenni on päris kõvasti vahele jäänud. Päeva lõpuks said jalad täitsa otsa, 400 meetris ei jõudnud lõpusirgel enam midagi teha."

"Kõrgushüppes ei olnud jalas jõudu, headel päevadel olen ka logiseva tehnikaga päris kõrgele hüpanud. Lihtsalt annab tunda, et trenne on vahele jäänud. Kaugushüpe oli okei, kuulitõukes olen vist kõige rohkem pettunud. Arvan, et 8000-8100 on veel tehtav," sõnas Tilga.