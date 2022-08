Voolaid: need vähesed väga head võimalused tuleb ära realiseerida

"Väikestesse pisiasjadesse see kinni jääb. Suutsime initsiatiivi haarata ja momente luua, aga need vähesed väga head võimalused tuleb ära realiseerida. Võtsime väga tõsiselt seda mängu ja mängisime taktikaliselt hästi, kuna suutsime Kuressaaret hoida nende poolel. Tahtmise taha meil midagi ei jäänud, kui siis ainult natukene rünnakukvaliteedi ja lõpetamise. Väravate löömine on keeruline, kui vastane kaitseb hästi," kommenteeris Paide Linnameeskonna peatreener Karel Voolaid.

Voolaiu sõnul oleks pidanud meeskond suutma võimalusi paremini realiseerida, kuna tema sõnul Kuressaare vastu paremaid momente ei teki.

"Kuressaare on, kellega oleme hädas olnud. Tõenäoliselt jääb see aastateks, et esikolmiku võistkonnad on hädas tagumistega, sest nende fookus on rohkem kaitsel ja Kuressaare on see hooaeg näidanud, et neile on väga raske väravaid lüüa. Täna need võimalused, mis me suutsime luua, ma ei saa rohkem nõuda Kuressaare vastu. Me peame neid paremini realiseerima," lisas Voolaid.

Mängu parima mängija auhinna teenis FC Kuressaare keskkaitsja Moorits Veering.

"Kindlasti peame rahul olema. Paide oli mänguliselt väga hästi sees ja pakkus meile raskusi. Võistkond kannatas hästi ära. Iga mäng on keeruline ja võtab läbi, aga täna see ilm pakkus erilise väljakutse," sõnas Veering peale mängu.

Kuressaarele sobib Paide vastu mängida, kuna pole nende vastu kaotanud sel hooajal ühtegi mängu.

"Ega erilist saladust pole. Neil oli ka hästi keeruline tulla siia. Võib-olla mõneti ka tingimused olid meile soodsamad," lisas Veering.