Arvamusfestivalil käsitletakse Eesti klubide käekäiku Euroopas

12.–13. augustini toimub Paides tänavune arvamusfestival, mille kavas on lisaks mitmetele sporditeemalistele vestlusringidele ka arutelu pallimängualade klubide käekäigust Euroopa konkurentsis.

Aruteluring pealkirjaga "Kuidas muuta Eesti klubid Euroopas jätkusuutlikult edukaks?" algab arvamusfestivali avapäeval, 12. augustil kell 12.00. Diskussioonis osalevad Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) president Aivar Pohlak, Eesti Jäähokiliidu president ja EOK täitevkomitee liige Rauno Parras, Eesti Käsipalliliidu juhatuse liige Martin Pihlamägi ning spordiajakirjanik Ott Järvela. Arutelu juhib EJLi arendusdirektor Mihkel Uiboleht. Aruteluringis räägitakse sellest, et lisaks pallimängualade sportliku ja majandusliku edu tähtsusele on saavutused Euroopas olulised ka rahvus- ja ühtsustunne tekitamisel.

Lisaks leiab festivali programmist ka teisi spordivaldkonnaga seotud arutelusid. Kell 14.00 toimub vestlusring "Sport kui kogukondade ühendaja", kus räägitakse spordi rollist kogukonnaliikumises ning vaadeldakse nii edulugusid kui ka läbikukkumisi spordi kasutamisest kogukonna ühendamisel. Kell 16.00 algab arutelu "Milleks meile tippsport?", kus lahatakse tippspordi eesmärke ja selle eetilist poolt. Laupäeval, 13. augustil on kell 18.00 kavas vestlusring "Anname hoovid lastele tagasi!". Probleemkohana nähakse laste liikumisharrastuse vähenemist ning arutletakse võimaluste üle seda parandada.

Arvamusfestivali täispikkuses kava leiab siit.

Jalgpalli käsitlemisega arvamusfestivalil tähistatakse Eesti Jalgpalli Liidu 100. sünnipäeva. Olulise verstaposti tähtsündmus toimub 19. augustil, kui A. Le Coq Arenal peetakse suur legendide mäng. Eesti meeste koondise mängijatest koosnev võistkond võõrustab Soome endisi tippe. Kohtumisega tähistatakse 30 aasta möödumist taastatud Eesti koondise algusest ja tegemist on teenekate koondislaste Enar Jäägeri, Dmitri Kruglovi ja Aleksandr Dmitrijevi lahkumismänguga.