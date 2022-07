Suri Saksamaa jalgpallilegend Uwe Seeler

Seeler lõi Lääne-Saksamaa koondise eest 72 mänguga 43 väravat ning osales neljal MM-il. Ta mängis kogu karjääri Hamburgis, kus ta lõi 580 mänguga 490 väravat.

Neljapäeva õhtul mängib Saksamaa naiste jalgpallikoondis EM-i poolfinaalis, kus kannavad legendi auks leinalinte.

Rest in peace, Uwe Seeler ️



A national team honorary captain and footballing legend, Uwe Seeler has passed away at the age of 85. Our thoughts and deepest sympathy are with his family and loved ones. pic.twitter.com/kU3Fx5ncbL