Tampa Bay Lightning pääses taas Stanley karikafinaali

Tampa Bay Lightning alistas Stanley karikavõistluste poolfinaali kuuendas mängus kodus New York Rangersi 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) ja võitis kogu seeria neli-kaks.

Pärast väravateta avakolmandikku viis Steven Stamkos kodumeeskonna teisel kolmandikul juhtima. Viimasel perioodil õnnestus Frank Vatranol (Rangers) realiseerida aga arvuline ülekaal.

Viigiseis püsis tablool siiski vaid 21 sekundit, mispeale lõi 32-aastane Stamkos oma õhtu teise värava, millele külalistel enam vastust ei olnud.

Kapten Stamkose mõlemale väravale andis resultatiivse söödu tšehh Ondrej Palat.

Tampa Bay kaotas võõrsil seeria kaks esimest kohtumist, aga võitis seejärel neli mängu järjest. Finaalis minnakse vastamisi läänekonverentsi esimese asetuse Colorado Avalanche'iga.

Kui Tampa Bay on võitnud kaks viimast Stanley karikat ja nüüd on neil võimalik võtta järjepanu ka kolmas, siis Colorado mängis viimati finaalis 2001. aastal. Samas on Avalanche võitnud mõlemad senipeetud finaalseeriad.