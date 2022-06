Tiitlikaitsja Lightning avas tänavuses finaalseerias võiduarve

Lightning jäi esimesel kolmandikul peale 2:1 ja teine periood aga võideti juba 4:1. Võitjate eest tegid skoori Anthony Cirelli, Ondrej Palat, Nicholas Paul, Steven Stamkos, Pat Maroon ja Corey Perry, Avalanche'i mõlemad väravad viskas Gabriel Landeskog.

"Teadsime, et see oli meie jaoks mäng, mille pidime võitma ja nii me mängisimegi," ütles Lightningi kapten Stamkos. "Kindlasti andis see meile enesekindlust."

Küll aga sai mängu lõpus vigastada Lightningu üks põhimeestest Nikita Kutšerov ja praegu pole veel teada, kas ta on võimeline finaalseeriat jätkama.

Avalanche juhib nelja võiduni mängitavat seeriat 2:1. Neljas kohtumine peetakse taas Tampa Bays.