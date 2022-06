Venemaa uisutäht paneb end proovile kergejõustikus

Venemaa kergejõustikuliidu presidendi kohusetäitja Irina Privalova kinnitas Sport Ekspressile, et Trussova võistleb 7.-13. juunini Lužniki staadionil peetaval kergejõustikuvõistlusel. Millisel alal olümpiahõbe end proovile paneb, ei avaldatud.

"Jah, see vastab tõele," kinnitas Privalova kõlakaid. "Uisutajatel on päris hea kergejõustikubaas, nad jooksevad ja hüppavad palju. Mina tulin kergejõustiku juurde talispordist, nii et mul on ainult hea meel seda näha. Kergejõustik aitab kindlasti Sašal enda põhialal veelgi tugevam olla."