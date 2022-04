Venemaa uisutaja tahab hakata viiekordseid hüppeid tegema

17-aastane Venemaa iluuisutaja Aleksandra Trussova teatas, et tahab hakata õppima viiekordset hüpet.

"Tegin ühes kavas viis neljakordset hüpet, et esikohta saada," meenutas Trussova Pekingi olümpiat, kus ta pidi hõbemedaliga leppima. "Muidugi tahtsin väga esimesena sellega hakkama saada, paigalseis on minu jaoks väga raske. Pean alati midagi uut õppima, mulle meeldib see. Spordis tuleb ennast ületada, iga kord peab midagi senisest paremini tegema."

Hüppemasinaks hüütav Trussova ütles, et soovib katsetada viiekordseid hüppeid. "Tahaksin proovida. Kui õnnestub, tahan olla esimene, kes võistlustel viiekordse hüppe teeb," ütles ta. "Mitte ainult naiste seas – keegi pole veel viiekordseid teinud!"

Trussova on esimene naisuisutaja, kes rahvusvahelisel võistlusel tegi neljakordse lutz'u, neljakordse toeloop'i ning kaskaadi, kus üks hüpetest oli neljakordne. Ta on esimene naine, kes on ISU võistlusel ühes kavas sooritanud kolm neljakordset hüpet (2019. aastal Challengeri võistlusel Tšehhis) ning seejärel sai temast ka esimene naisuisutaja, kes sooritanud ühes kavas neli neljakordset hüpet. Pekingi olümpial sai temast esimene naine, kes ühes kavas sooritanud viiest neljakordsest hüppest neli.

"Tehku, mitte ärgu rääkigu! Kui ta ei suuda enam uisutajana milleski muus areneda, peabki ta pöördeid juurde panema. Kuigi naiste iluuisutamises on ka muid tahke," ütles paarissõidu kolmekordne olümpiavõitja ja kümnekordne maailmameister Irina Rodnina. "Saša suudab areneda ka muus kui vaid hüpetes. Trussova on hulljulge tüdruk, viiekordse hüppe õppimine oleks täpselt tema moodi."