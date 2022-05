Taani üllatas MM-il tiitlikaitsjat Kanadat ja tõusis neist tabelis mööda

Taanlased läksid avakolmandikul 2:0 juhtima, kui skoori avas 10. minutil Markus Lauridsen ning viis ja pool minutit hiljem sahistas Kanada väravavõrku Peter Regin. Max Comtois' tabamus teise perioodi alguses vähendas maailmameistrite kaotusseisu minimaalseks, aga Mathias Bau tõi 53. minutil ikkagi tabloole seisu 3:1.

Kanada ei olnud veel oma viimast sõna öelnud ning Ryan Gravesi värav neli minutit enne lõpusireeni tegi kohtumise lõpu pingeliseks. Maruliselt viigiväravat otsima hakanud kanadalased võtsid juba 2.30 enne lõppu väravavahi välja ja Josh Anderson viskas litri veel posti, aga tubli kaitsemängu näidanud taanlased pidasid vastu ning teenisid ülitähtsa võidu.

A-grupi liidrina jätkab kõik kuus mängu normaalajal võitnud Šveits, Saksamaal on teisena 15 punkti. Taanil ja Kanadal on 12 silma, Slovakkial viiendana üheksa punkti. Viimases voorus mängib Taani Slovakkiaga ja Kanada viis punkti kogunud Prantsusmaaga.

Enne mängu:

Kanada hokikoondise tugevust arvestades võiks sellest mängust oodata ühepoolset kohtumist, aga tegelikult on Taani näidanud end viimastel aastatel ohtliku vastasena kõigile ja meeskond on kahtluseta üllatusvõimeline. Pekingi OM-il alistas Taani näiteks Tšehhi ja Šveitsi.

Kanada on seni kaotanud viiest kohtumisest vaid ühe, kui 6:3 jäädi alla Šveitsile. Taani on pidanud vastu võtma kaks kaotust. 12 punktiga hoiab Kanada praegu A-grupis kolmandat kohta, Taani on üheksa punktiga neljas. Liider on 18 punktiga Šveits, teist positsiooni hoiab 15 punktiga Saksamaa.

Kanada ja Taani kohtumisega samal ajal peetakse ka B-grupi kohtumine Austria ja Suurbritannia vahel.