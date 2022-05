Tšehhi alistas USA ja kindlustas koha veerandfinaalis

Esmaspäevase kohtumise ainsa värava viskas avakolmandiku kaheksandal mänguminutil 21-aastane Matej Blümel, kelle mängijaõigusi omab NHL-is Edmonton Oilers.

Tšehhid teenisid kolmanda järjestikuse võidu, eelmises voorus alistati 4:1 Norra ning üle-eelmises 5:1 Läti. USA-le läks tabelisse teine kaotus, kolmandas voorus jäid ameeriklased 1:4 alla Soomele.

B-grupis on liidriks Soome, kes on kuue vooruga kogunud 16 punkti. Rootsil on teisena 15 ja Tšehhil kolmandana 13 silma. Ühtlasi kindlustasid tšehhid pääsu veerandfinaali. Ameeriklased jätkavad kümne punktiga neljandal kohal.

Samal ajal toimunud A-grupi mängus alistas Kasahstan autsaiderite vahelises kohtumises 5:2 Itaalia ja kirjutas tabelisse turniiri esimesed punktid.

Enne mängu:

USA on tulnud viimase kümnendi jooksul küll korduvalt juunioride maailmameistriks jäähokis, kuid meeste hulgas pole neid sarnane edu veel saatnud. Alagrupiturniiri lõppfaasis ootab nüüd ees mäng Tšehhiga, kes pole kümmekond aastat juba MM-i medalini jõudnud.

Hetkel hoiab Tšehhi B-grupis kümne punktiga kolmandat kohta, viiest kohtumisest on nad võitnud kolm. Kümme punkti on koos ka USA-l, kes paikneb Tšehhi järel neljandal kohal. B-grupi liider on 16 punktiga MM-i korraldajamaa Soome, üks punkt vähem on teisel kohal oleval Rootsil.

USA ja Tšehhi mänguga samal ajal toimub ka A-grupi kohtumine Kasahstani ning Itaalia vahel.