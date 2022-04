Noore koosseisuga jäähokikoondis alustab teisipäeval MM-turniiri

Eesti jäähokikoondis alustab teisipäeval Poolas maailmameistrivõistluste esimese divisjoni turniiri, mis toimub kolme-aastase pausi järel. Meeskond on noor ja varasem MM-i karastus on mängijatest pooltel.

Eesti jäähokikoondisel on MM-i esimese divisjoni B-grupi turniiril neli vastast ja neist esimesena mängitakse suurima võitjasoosiku ja võõrustaja Poola vastu, kelle koosseisus on vaid igapäevaselt profihokit mängivad mehed. Viimati kolm aastat tagasi Tallinnas peetud MM-turniiril kaotasime Poolale vaid 2:3, aga mullu sügisel Balti karikaturniiril Tallinnas lausa 1:8.

"See on väga-väga tugev meeskond. Kui neil on kõik parimad mängijad kohal, siis on nad selgelt tugevamad," tõdes Eesti koondise peatreener Jussi Tupamäki.

Eesti meeskonna mängijatest pooled ehk 11 sõitsid koondisega MM-ile esmakordselt, vanemaid kui 30-aastaseid mängijaid on koosseisus ainult neli. MM-turniirist jäävad erinevatel põhjustel, sealhulgas traumade tõttu, eemale viis olulist ründajat.

"Kahjuks mitmed Mestise mängijad ja Rootsist ka mõned vennad jäävad eemale. Sellest on kahju, aga samas näeme, et saame ikkagi korraliku koosseisu kokku panna. Aga see on väga noor koosseis," märkis Tupamäki.

Lisaks Poolale mängitakse MM-il Jaapani, Serbia ja Ukrainaga. Hea tulemuse võiksid tuua meeskondlik mäng, ülekaalude hea realiseerimine ja tugev võistkonnavaim.

"Kui peale igat mängu saame vaadata peeglisse ja teame, et oleme endast andnud parima ja näidanud Eesti rahvale, et oleme südamega mänginud, siis jääme rahule. Tulemus on see siis, mis ta on," lisas Tupamäki.

Teisipäevasele mängule Poolaga saab kaasa elada ERR-i spordiportaali vahendusel, algusega kell 20.55.

Eesti koondise koosseis MM-turniiril:

VÄRAVAVAHID

1 - Villem-Henrik Koitmaa (03.10.1990) - Tallinna HC Panter

29 - Henrik Virro (30.04.2003) - HIFK Helsingi U-18 (FIN)

KAITSJAD

5 - Eduard Slessarevski (16.03.1999) - Haukat Järvenpää (FIN)

6 - Silver Kerna (13.08.1994) - Tallinna HC Panter

7 - Saveli Novikov (22.05.1999) - Tallinna HC Panter

14 - Daniil Kulintsev (21.07.2002) - JYP Jyväskylä U-20 (FIN)

26 - Patrick Kookmaa (27.11.2003) - HK Riga (LAT)

27 - Aleksandr Ossipov (07.08.1987) - Boras HC (SWE) (A)

28 - Lauri Lahesalu (29.03.1979) - klubita (A)

RÜNDAJAD

8 - Robert Rooba (02.09.1993) - Severstal Tšerepovets (RUS) (C)

9 - Vadim Vasjonkin (03.04.1996) - KH Torun (POL)

10 - Aleksei Sibiritsev (05.12.1987) - Boras HC (SWE)

11 - Kristjan Kombe (28.03.2000) - Jokerit Helsingi (FIN)

13 - Nikita Puzakov (14.03.2001) - Haukat Järvenpää (FIN)

15 - Robert Arrak (01.04.1999) - KH Torun (POL)

16 - Andre Linde (26.01.1999) - Haukat Järvenpää (FIN)

18 - Kevin Parras (04.12.1994) - Tallinna HC Panter

19 - Marcus Appelberg (09.01.2001) - Huddinge IK (SWE)

20 - Kristofer Jõgi (06.03.2000) - Haukat Järvenpää (FIN)

22 - Klaus Kaspar Jõgi (18.05.2003) - KooKoo Kouvola U-20 (FIN)

24 - Fabian Hast (25.04.1999) - EHC Neuwied 2016 (GER)

25 - Andrei Rozinko (05.07.2000) - Kohtla-Järve HC Everest

Peatreener: Jussi Tupamäki (FIN)

Abitreener: Aleksandr Barkov (RUS)

Abitreener: Kaupo Kaljuste

Väravavahtide treener: Jarkko Hyytiä (FIN)

Peamändežer: Jüri Rooba

Tehnik: Toomas Rebane

Füsioterapeut: Siret Kalbus

Füsioterapeut: Liisbet Tippi

Meediaesindaja: Laura-Grit Lauri