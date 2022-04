Robert Rooba MM-i eel: olen käinud üksi jääl ja mänginud harrastajatega

Viimati toimus maailmameistrivõistluste 1. divisjoni turniir kolm aastat tagasi, siis sai kodujääl mänginud Eesti oma grupis neljanda koha. Seekord on vastased Poola, Jaapan, Serbia ja Ukraina. Turniiri võitja tõuseb järgmiseks aastaks esimese divisjoni A-gruppi.

"Loomulikult tahame võita ja tõusta, aga kas meie aeg on praegu käes, et tõusta järgmisele tasemele? Kas suudame seal jätkata ja nii edasi?" küsib Eesti koondise peamänedžer Jüri Rooba.

"Siin on pikk maa minna, et saaks oma kohaliku hoki paremaks ja mängijad, kes välismaal, kusagile astme võrra kõrgemale. Need on väga tähtsad punktid, millest saaksime üle võib läbi - siis saaksime juba üldist taset paremaks."

Eesti koondise kapteni Robert Rooba viimasest võistlusmängust on möödas peaaegu kolm kuud. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse ta KHL-i klubi Tšerepovetsi Severstali eest enam jääl ei käinud ja on nüüd juba mõnda aega end vormis hoidnud kodumaal.

"Olen käinud individuaalselt jääl ja mõnede harrastajatega ka mängimas, et sellist mängurõõmu üleval hoida, aga üldiselt jah - olen proovinud end vormis hoida," sõnas koondise kapten ERR-ile.

"Kui nüüd laager algas, siis saab kohe poistega alustada meeskonnana ühtesulandumist. Saab võib-olla omalt poolt panustada, et mäng areneks ja aidata nooremaid. Ka ise mänguliselt sellesse rolli sisse elada."

Eesti alustab MM-turniiri 26. aprillil tugeva Poola vastu. ERR teeb Eesti koondise mängudest otseülekanded.