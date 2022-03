Selevko treener MM-i eel: ta teeb neljakordseid hüppeid stabiilselt

Meeste üksiksõidus teeb Prantsusmaal algavatel iluusisutamise maailmameistrivõistlustel täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi 19-aastane Mihhail Selevko.

Veebruari lõpus püstitas ta Hollandis peetud rahvusvahelisel turniiril kahe kava summas Eesti rekordi 241,52 punktiga. "Vorm on juba päris hea. Juba palju parem kui oli hooaja alguses ja olen väga-väga õnnelik, et mul on selline võimalus, et saan võistelda maailmameistrivõistlustel," rääkis Selevko.

Selle hooajaga on Mihhaili tase kasvanud enam kui 30 punkti võrra. Ta on tehniliselt osavamaks ja füüsiliselt tugevamaks saanud ning enam ei kimbuta teda ka mullusele hooajale tugeva jälje jätnud tervisemured.

"Mul olid probleemid hingamisega, mul on astma. Allergiaga olid seotud probleemid. Sel hooajal ravisin seda ja on juba parem," lisas Selevko.

Treener Irina Konova ootab õpilaselt MM-il puhtaid sõite, sest treeningud sujusid Tallinnas edukalt. "Temal on praegu hea vorm. Ta teeb neljakordseid hüppeid stabiilselt, väga hea vorm", kommenteeris treener.

Mihhaili vanem vend Aleksandr Selevko oli mullu MM-il 16., kuid vigastas Pekingi olümpial õlga, käis seejärel operatsioonil ja nüüd on käsil kuue kuuline taastumisperiood. Iseloomult ja sõidustiililt on vennad väga erinevad. Mihhail on enesekindlam ja armastab enam tehnilist poolt - just hüppeid.

"Ma olen rohkem kinnine ja proovin nagu tema teeb - rohkem näidata emotsioone ja koreograafiat ja proovin hüpetega seda kompenseerida.

Iluuisutamise MM Montpellier 2022 ülekanded

23. märts 14.00 - 17.00 ETV2, naiste lühikava

23. märts 21.30 - 22.30 ETV+, paarissõidu lühikava

24. märts 13.30 - 16.55 ETV2, meeste lühikava

24. märts 21.25 - 23.05 ETV+, paarissõidu vabakava

25.märts 14.05 - 17.00 ETV2, jäätantsu rütmitants

25. märts 19.00 - 23.15 ETV2, naiste vabakava

26. märts 12.00 - 16.10 ETV2, meeste vabakava

26. märts 18.05 - 21.30 ETV2, jäätantsu vabatants

27. märts 15.30 - 17.59 ETV2, gala