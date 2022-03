Ühisstardis võidutsenud Christiansen: tundsin end peaaegu nagu kodus

Vetle, õnnitlused! Täna mitte ühtegi möödalasku, kust leidsid sellise enesekindluse?

Suur aitäh! Oli võitmiseks ideaalne päev. Ilm, tingimused, publik: tundsin end peaaegu nagu kodus ja see andiski mulle nii palju energiat. Publik elas mulle ka rajal kaasa. Viimases tiirus kuulsin, kuidas räägiti Ole Einar Björndalenist ja Raphael Poireest ja tundsin au, et mind nendega samas lauses mainiti. Mõtlesin, et paneme sõu püsti, sain hakkama ja olen väga rahul.

Puhtalt lasknud Christiansen edestas kolmandas tiirus ühe möödalasu teinud Fillon Maillet'd 5,9 sekundiga, sarnaselt prantslasele esimeses püstitiirus eksinud Bakken kaotas koondisekaaslasele kolmandana 15,5 sekundit.

Sivert, palju õnne! Esimest korda MK-etapil pjedestaalile jõuda - kui tähtis see sinu jaoks on?

Lõpuks ometi! Olen selle nimel vaeva näinud, olen üritanud keskenduda võistlemisele ja lõppkohast mitte nii palju mõelda. Aga muidugi olen esimesest pjedestaalist mõelnud ja see, et sellega lõpuks hakkama sain, tähendab mulle palju.

Mis oli seekord erinev, et sellega lõpuks hakkama said?

Mul on olnud võistlusi, kus lasen hästi või suusatan hästi: see oli üks vähestest kordadest, kui suutsin mõlemat hästi teha! Muidugi on 19 märki 20-st lasta väga hea tulemus.