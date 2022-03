Talihärm ühisstardist: sinna jõudmine tähendab, et oled midagi saavutanud

"Ma tean, kui kaua seda etappi on planeeritud. Meie, Eesti koondislased, oleme kindlasti väga õnnelikud, et see etapp meile koju toodi, aga olen ka välismaa koondislastelt kuulnud ainult häid sõnu," kinnitas Talihärm ERR-ile.

Laupäeval sõidetakse Otepääl ühisstardist sõidud, kuhu pääseb starti vaid 30 sportlast. "Ühisstardist sõit tähendab, et sa oled kuhugi jõudnud, sa oled midagi saavutanud, et saad seal stardis olla," sõnas Talihärm. "Napilt välja jäämine on valusam kui pikalt välja jäämine. Paar korda olen läinud relva ja võistluskombega staadionile, siis olen teada saanud, et jäin näiteks esimesena välja. See on palju valusam."

Talihärma sõnul vaatavad naised MK-etappidel ka meeste starte. "See on meie maailm: sa tead ju kõiki, sa näed pärast, mis emotsiooniga keegi tuleb, elad oma tiimikaaslastele kaasa. Eks me ikka vaatame natuke teise pilguga, aga pigem rahulikult."

Eestlanna ütles, et vahepeal on perioode, mille käigus ta ülekandeid vaadata ei taha: "ma ei taha lihtsalt mõelda sellele, mida teised minust räägivad, isegi kui öeldakse midagi head, ma ei taha seda mõtet enda pähe panna. Aga on mingid perioodid, kus ma tahan vaadata. Siis saan päeva uuesti läbi mängida, analüüsida ja rahulikult mõtte kõrvale panna. Oleneb olukorrast: mõnikord tahan vaadata, mõnikord mitte."