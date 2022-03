Eestimaa talimängudel võisteldi paarikümnel alal

14. korda toimunud Eestimaa talimängude korraldajatele oli väljakutseks see, et võistluspaigad olid mööda Ida-Virumaad laiali.

"See teebki keeruliseks, et ta on hästi hajutatud, et ei ole ühte kindlat keskust. Aga sellised 22 spordialaga mängud ei saagi olla enam vaid ühes vallas või linnas, isegi ühes maakonnas mitte," ütles talimängude peakoordinaator Tarmo Volt. Sel korral toimusid näiteks võistlused motokrossis Võrumaal, suusahüpetes Valgamaal ja kiiruisutamises Harjumaal.

Võistlused toimusid teisel katsel, sest eelmisel aastal lükati nad koroona tõttu edasi ja selgi korral oli tõve tõttu loobujaid. "Osavõtjatest on ikkagi paljud haiged või on vahetult haigeks jäänud, aga osavõtjate arv ei ole meil kunagi olnud eesmärk omaette ja ma arvan, et need, kes kohale jõudsid, on mängudega rahul," sõnas Volt.

Korraldajate sõnul on mängude ajakava spordialade üldvõistluskalendritega ühitamine keeruline, kuid rõõmustav on see, et alaliidud on aina rohkem talimängudega arvestama hakanud. "Eks ongi raske, kuid meil on olemas kolm päeva ja ega me aegu eriti muuta ei saa ja loomulikult ta konkureerib teiste võistlustega. Aga alaliidud arvestavad meiega aina rohkem, sest osalejate hulk on suur," tõdes mängude juht.

Võistlustel osalesid ka olümpalased, nii olid naiste 5 kilomeetri suusatamises pjedestaalil vaid Pekingis võistelnud neiud: 1. Keidi Kaasiku, 2. Aveli Uustalu, 3. Kaidi Kaasiku. Neist Kaasikud esindasid Järvamaad ja Järva valda ning Uustalu tõi punkte Ida-Virumaale ja Alutaguse vallale.

Talimängud võitis suurtest maakondadest Harjumaa ja väikestest Jõgevamaa. Omavalitsustest olid edukamad Rae ja Kiili vald ning Rakvere linn.

14. Eestimaa talimängud, 4.-6. märts

ÜLDJÄRJESTUSED

Suured maakonnad. 1. Harjumaa 489, 2. Tartumaa 480, 3. Lääne-Virumaa 460 punkti.

Väikesed maakonnad. 1. Jõgevamaa 364, 2. Valgamaa 357, 3. Põlvamaa 355 punkti.

Suured vallad. 1. Rae 289, 2. Rartu 261, 3. Elva 235.

Väikesed vallad. 1. Kiili 230, 2. Luunja 223, 3. Vinni 213.

Linnad. 1. Rakvere 229, 2. Tartu 184, 3. Kohtla-Järve 176,5.

ALADE JÄRJESTUSED

Suusatamine. Maakonnad: 1. Harjumaa, 2. Lääne-Virumaa, 3. Pärnumaa. Omavalitsused: 1. Järva vald, 2 Häädemeeste vald, 3. Rae vald.

Laskesuusatamine. Maakonnad: 1. Tartumaa, 2. Valgamaa, 3. Ida-Virumaa.

Suusaorienteerumine. Maakonnad: 1. Tartumaa, 2. Järvamaa, 3. Võrumaa.

Mäesuusatamine. Maakonnad: 1. Harjumaa, 2. Tartumaa, 3. Lääne-Virumaa. Omavalitsused: 1. Rae vald, 2. Luunja vald, 3. Tartu vald.

Kiiruisutamine. Maakonnad: 1. Jõgevamaa, 2. Harjumaa, 3. Lääne-Virumaa.

Suusahüpped. Maakonnad: 1. Valgamaa, 2. Tartumaa, 3. Harjumaa.

Jäähoki. Maakonnad: 1. Tartumaa, 2. Ida-Virumaa, 3. Harjumaa.

Meeste võrkpall. Maakonnad: 1. Jõgevamaa, 2. Valgamaa, 3. Järvamaa.

Naiste võrkpall. Maakonnad: 1. Valgamaa, 2. Põlvamaa, 3. Ida-Virumaa.

Meeste korvpall. Maakonnad: 1. Harjumaa, 2. Tartumaa, 3. Lääne-Virumaa. Omavalitsused: 1. Pärnu linn, 2. Rae vald, 3. Kambja vald.

Naiste korvpall. Maakonnad: 1. Tartumaa, 2. Võrumaa, 3. Harjumaa. Omavalitsused: 1. Tartu vald, 2. Elva vald, 3. Luunja vald.

Ujumine. Maakonnad: 1. Harjumaa, 2. Tartumaa, 3. Ida-Virumaa. Omavalitsused: 1. Rae vald, 2. Tartu linn, 3. Rakvere linn.

Lauatennis. Maakonnad: 1. Harjumaa, 2. Tartumaa, 3. Jõgevamaa. Omavalitsused: 1. Viru-Nigula vald, 2. Harku vald, 3. Viimsi vald.

Male. Maakonnad: 1. Tartumaa, 2. Harjumaa, 3. Ida-Virumaa. Omavalitsused: 1. Rae vald, 2. Tartu vald, 3. Kohtla-Järve linn.

Kabe. Maakonnad: 1. Harjumaa, 2. Tartumaa, 3. Jõgevamaa. Omavalitsused: 1. Lääne-Harju vald, 2. Rae vald, 3. Elva vald.

Mälumäng. Maakonnad: 1. Pärnumaa, 2. Põlvamaa, 3. Jõgevamaa.

Motokross. Maakonnad: 1. Põlvanaa, 2. Pärnumaa, 3. Võrumaa.

Õhkrelvadest laskmine. Maakonnad: 1. Harjumaa, 2. Ida-Virumaa, 3. Tartumaa.

Kreeka-rooma maadlus. 1. Lääne-Virumaa, 2. Pärnumaa, 3. Valgamaa.

Vabamaadlus. 1. Järvamaa, 2. Ida-Virumaa, 3. Lääne-Virumaa.

Naistemaadlus. 1. Lääne-Virumaa, 2. Jõgevamaa, 3. Järvamaa.