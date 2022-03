Kadri Lehtla teatas karjääri lõpetamisest

"16 aastat on märkamatult möödunud. Nüüd on saabunud päev, mille ees mul on alati hirm olnud. Ma pole selleks kunagi valmistunud. On minu aeg lõpetada. See on olnud fantastiline teekond ja tõeline privileeg. Kuigi ma ei saavutanud kunagi midagi suurt, oli mul võimalus tegeleda asjaga, mida tõesti armastasin. Ma olen tõeliselt tänulik kõigile neile, kes mind on toetanud ja treeninud. Kõige rohkem olen ma tänulik oma emale, kes on olnud minu suurim fänn. Ma ei kao spordist, sest see on asi, mida teen," kirjutas Lehtla ühismeedias.

Laskesuusatamisega hakkas Lehtla tegelema 2006. aastal ning esimest korda osales ta MK-etapil 2007. aastal Soomes Kontiolahtis. Punktidele tuli Lehtla esimest korda 2009. aastal, kui Norras Trondheimis toimunud etapil saavutas ta sprindisõidus 27. koha ja jälitussõidus 25. koha.

Lehtla parimaks tulemuseks MK-sarjas oli 2012. aastal Kontiolahtis saavutatud 18. koht. 2009. aasta maailmameistrivõistlustel Lõuna-Koreas teenis Lehtla sprindisõidus 28. koha.