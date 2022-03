Oja: võistlusviha hakkab tekkima, oled kogu aeg nii lähedal!

Eestlannade parim oli laupäeval Tuuli Tomingas, kes ei teinud ühtegi möödalasku ja sai 1.16 kaotades 29. koha. Regina Oja (0+2) kaotas 1.44,9 ja oli 38., Susan Külm (2+2) 2.37,8 ja oli 57. ning Johanna Talihärm (0+3; +3.21,4) 75.

"Mul oli nii ränk hapnikuvõlg, et ma põhimõtteliselt ei näinud märke. Nii ei ole väga võimalik lasta," tõdes Talihärm intervjuus ERR-ile.

"Väga raske on olla. Kerge väsimus on vist sees," sõnas Tomingas. "Mootor iseenesest töötab hästi, ju siis olen lihastele liiga teinud. Olen selline usin treenija, oleks pidanud jõudu koguma. Reedeni on aega särtsu koguda, eks see on igaühe enda teha, mida ta selleks teeb: mina pean ilmselt treeningute pealt tagasi hoidma."

"Mul oli hea sõita, jõudsin igal pool pingutada. Ühel päeval tulevad need märgid ka alla," ütles Külm.

"Ma alguses läksin liiga kõvasti peale, teine ring oli juba raskem," sõnas Oja. "Homme saame asja parandada. Selliseid olusid - kiired olud, kõva rada - pole meil otseselt olnud. Eks ma natuke ise arvasin ka, et see hooaja lõpp läheb minu jaoks kergemaks, et teised väsivad ja minul just läheb üldiselt paremaks."

"Loodame, et midagigi, killukest midagi toredat. Eks natuke sellist võistlusviha hakkab ka tekkima: oled kogu aeg nii lähedal, aga nii totrad enda vead! Mitte kedagi ega midagi pole peale iseenda süüdistada," lisas Oja.