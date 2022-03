Nilsson pääses esmakordselt pjedestaalile, kolm eestlannat jälitussõidus

Püstitiirus samuti ühe möödalasu teinud Tiril Eckhoff kaotas Herrmannile teisena viis sekundit, esmakordselt pääses laskesuusatajana MK-sarjas pjedestaalile endine murdmaasuusataja Stina Nilsson (0+1), kes jäi teisest kohast ilma vaid 0,2 sekundiga. Sealjuures edestas ta koondisekaaslast Hanna Öbergi (1+0) 1,6 sekundiga.

Eestlannade parim oli laupäeval Tuuli Tomingas, kes ei teinud ühtegi möödalasku ja sai 1.16 kaotades 29. koha. Regina Oja (0+2) kaotas 1.44,9 ja oli 38., Susan Külm (2+2) 2.37,8 ja oli 57. ning Johanna Talihärm (0+3; +3.21,4) 75.

Enne võistlust:

Kolm nädalat tagasi Pekingi olümpiamängudel toimunud viimases naiste sprindis võidutses norralanna Marte Olsbu Röiseland rootslanna Elvira Öbergi ja itaallanna Dorothea Wiereri ees.

Eestlannasid on laupäeval stardis neli: numbri all 26 läheb rajale Tuuli Tomingas, 40 on Johanna Talihärm, 63 Susan Külm ja 80 Regina Oja.

Kontiolahtis toimub pühapäeval ka jälitussõit.