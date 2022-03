Talihärm: kohaga esikümnes peab rahule jääma

Kontiolahtis saavutatud üheksas koht oli Eesti teateneliku selle hooaja teine kõige parem tulemus, jaanuaris said eestlannad Ruhpoldingu MK-etapi teatesõidus kaheksanda koha.

"Kohaga esikümnes peab rahule jääma. Kui nii väikse riigina suudame sellise võistkonna välja panna, kes esikümnesse pääseb, siis ei saa viriseda. Samas tean isiklikult väga hästi, kus täna oleks väga palju paremini saanud teha," tõdes Talihärm

Enne viimast lasketiiru oli Johanna Talihärm kuuendal kohal. Paraku pidi eestlanna viimases tiirus trahviringile minema ning kokkuvõttes jõudis ta finišisse üheksandana.

"Ütlen ausalt, et sõitsin ennast viimasel ringil nii kinni, et ma väga hästi ei mäleta, mis seal viimases tiirus juhtus. Lasin, lasin ja järsku vaatasin, et viimane märk jäi üles ja rohkem varupadruneid ei ole. Võimalik, et oleksin pidanud natukene aeglasemalt võtma ja kindla peale laskma. Samas ma pigem olen selline aeglane laskja ja mõnikord tuleb neid riske võtta. Püstitiirus ma tavaliselt trahviringil ei käi," rääkis Talihärm.

"Ma sain trenni naasta alles paar päeva tagasi. Ma ei soovitaks kellelgi sellises seisus võistlema minna nagu mina täna läksin. Kedagi asenduseks võtta ei olnud. Praegu on kehal väga nõrk tunne," lisas ta.

Talihärm on terve hooaja vältel pidevalt kimpus olnud tervisehädadega. "See on emotsionaalselt ülimalt kurnav ja raske. Ma pean iga päev ennast rängaks võitluseks valmis panema, aga samas tean, et ma pole võimeline oma eesmärke täitma. Isegi kui teen väga hea võistluse, olen ikkagi kuskil keskel ja see on emotsionaalselt nii raske. Ma tean kui palju tööd olen teinud ja mõnikord on mul sellega raske leppida."

Reedel on Kontiolahtis kavas meeste 4x7,5 kilomeetri teatesõit. Võistlust on võimalik otsepildis jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, algusega kell 15.15.