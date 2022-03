Ukrainast põgenenud noored laskesuusatajad osalevad Otepää MK-etapil

Lvivist pärit 20-aastane Julia ja 17-aastane Olena on sel hooajal võistelnud rahvusvahelise laskesuusaliidu juunioride karikasarjas, aga MK-sarjas teevad nad oma debüüdi.

Kuna sõjas olev Ukraina oma koondisega Otepääle ei jõua, siis hoolitsevad noorte sportlaste eest kolleegid. Õed Horodnad elavad ja reisivad koos Tšehhi koondisega, nende teenistuses on ka sealsed määrdemehed.

"Ukraina laskesuusaliidu president Volodõmõr Brõnzak küsis, kas me võime hoolitseda kahe noore laskesuusataja eest, kes muidu oleks võistlustel täiesti omapäi. Mõistagi aitame rõõmuga," kommenteeris Tšehhi koondise juht Karel Halberstadt väljaandele Nordic Magazine.

Ukraina laskesuusaliit lisas oma koduleheküljel: "Me soovime, et meie kodumaa jaoks nii traagilisel hetkel oleks teie jõud kahekordne. Ja kuigi osalemine on eksperimentaalse loomuga, siis väga tähtis on näidata, et meie ja kogu laskesuusamaailm on koos."