Paide Linnameeskond annetab hooaja esimese kodumängu piletitulu Ukrainale

"Toetusavaldusi ja aktsioone Ukraina inimeste abistamiseks tuleb praegu igast maailma nurgast. Selge on aga see, et Ukraina seisab selle koletisliku sõja tagajärjel silmitsi humanitaarkatastroofiga, miljonid elud on juba praegu jäädavalt rikutud ja lahingud jätkuvad, mistõttu on igasugune reaalne abi sõja jalgu jäänud süütutele inimesele eluliselt vajalik," rääkis Paide Linnameeskonna turundus- ja kommunikatsioonijuht Marek Tiits, vahendab Jalgpall.ee.

"Jälgime oma klubi inimestega Ukrainas toimuvat pinevalt ning meeleolu on vihane, nukker ja nõutu. Paljud meie töötajad on teinud erinevatele abiorganisatsioonidele isiklikke annetusi, andnud raha ja asju, aga tahaksime kõik ikkagi teha rohkem. Seetõttu otsustasime, et sel pühapäeval peetaval kodumängul kogutud piletitulu annetame täismahus sõjas kannatavate Ukraina inimeste toetuseks," avaldas Tiits.

Paide esimeseks vastaseks koduväljakul on Nõmme Kalju, kellega minnakse vastamisi pühapäeval, 6. märtsil kell 17.15 Paide kunstmurul.

Ukraina sõja ohvritele koguvad toetusi ka Pärnu Jalgpalliklubi ründaja Silver Õismets ja endine mängija Aleksander Algo, kes lõid kampaania "One Goal", mille käigus annetatakse iga märtsis löödud värava pealt 10 eurot Ukraina toetuseks.

"Märtsis algab Eesti jalgpallihooaeg, aga kogu maailma pilgud on suunatud Ukraina inimeste kannatuste suunas. Kutsume jalgpalliüldsust üles ukrainlasi aitama. Mina luban, et iga värava eest, mis ma märtsis löön, annetan kümme eurot Ukraina Punasele Ristile," ütles Õismets.

Kampaaniaga on liitunud veel mitmed esiliigas palliva Pärnu Jalgpalliklubi mängijad ning kampaaniasse loodetakse kaasata veel klubisid ja mängijaid üle Eesti. Täpse sihtasutuse suhtes, millele annetus tehakse, ja annetuse suuruse osas jäetakse osalejatele vabad käed. Samuti on oodatud osalema fännid, kes soovivad annetusi teha näiteks iga oma lemmikklubi löödud värava pealt.

"Ukraina loodab praegu maailma abile. Meil on võimalus demonstreerida Eesti jalgpallikommuuni ühtsust ja abivalmidust ning panna seljad kokku ühise eesmärgi nimel. One Goal = üks värav, ühine eesmärk!" lisas Algo.

Pärnu Jalgpalliklubi mängijatel avaneb esimene võimalus väravaid lüüa 3. märtsil, kui koduväljakul minnakse vastamisi Viljandi Tulevikuga.