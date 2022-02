FOTOD, VIDEOD | Ajalooline hokikuld tõi soomlased tänavatele tähistama

Pühapäevases finaalis alistasid soomlased 2:1 Venemaa Olümpiakomitee koondise ja mõistagi tõi ajalooline võit põhjanaabrid tänavatele rõõmustama. Nagu tavaks saanud, kogunesid Helsingi inimesed olümpiakulda tähistama Kauppatorile Havis Amanda kuju juurde.

TORILLE! People is out and celebrating our gold in icehocky! #Torille #Leijonat pic.twitter.com/lWoccowJVS

Olympic Ice Hockey Gold Celebration, Finnish Style. If you've decided to swim in the fountain, you swim in the fountain, water or no water#FINROC pic.twitter.com/WOn2ZOWExY