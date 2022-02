Soome koondise peatreener kiitis meeskonna võitlusvaimu ja ühtsust

"Soome jäähoki jaoks on tänane päev tähtis. Praegu pole mängu lõpust palju möödas, peame natukene rahunema ja siis mõtlema sellele, mida me just korda saatsime," rääkis Soome koondise peatreener Jukka Jalonen pärast mängu, vahendab Ilta-Sanomat.

Jalonen tõi esile meeskonna võitlusvaimu ja ühtsuse. "Meil on palju mängijaid, kes suutsid oma tegude ja suhtumisega olla teistele eeskujuks. See on meie meeskonna tugevus olnud juba mitu aastat. Usun, et see oli ka peamine põhjus, miks me täna olime selgelt parem meeskond."

"Meie meeskonnas on nii palju häid mehi. Nad kõik andsid endast parima ning sõltumata rollist hindan iga mängija panust," lisas Jalonen.

"Väga meeldiv oli koos selliste meestega mängida. Mõned meist on varasemalt samades klubides koos mänginud, aga koondises oleme veel ühtsemad. Mul oli suur au olla üks kaptenitest ja väga hea meel, et suutsin veel ühe medali võita," rääkis kogenud ründaja Valtteri Filppula, kes kuulus ka 2010. aastal Vancouveris pronksile tulnud meeskonda.

Omapoolsed õnnitlused saatsid jäähokikoondisele ka Soome president Sauli Niinistö ja peaminister Sanna Marin. "Lõvi taltsutas karu. Palju õnne, tugev meeskond!" kirjutas Niinistö ühismeedias.

Leijona kesytti karhun. Onnea, vakaa ja vahva Joukkue! — Sauli Niinistö (@niinisto) February 20, 2022

"Soojad õnnitlused olümpiakulla puhul! Hämmastav esitus!" õnnitles peaminister Sanna Marin.