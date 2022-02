VOK-i jäähokikoondis teenis teise võidu

Venemaa olümpiakomitee (VOK) meeste jäähokikoondis on löönud Pekingi taliolümpiamängudel kahe mänguga vaid kolm väravat. Pärast nappi 1:0 võitu Šveitsi üle, võideti reedel 2:0 turniiril esimest korda mängivat Taanit.

Kõige paremat mängu on venelaste poolelt näidanud väravavaht Ivan Fedotov, kes tegi Taaniga mängus 16 tõrjet ning Šveitsi vastu 33 tõrjet.

"Ma ei ole rahul sellega, kuidas me ründes mängime," ütles VOK-i treener Aleksei Žamnov.

Mängu esimene värav sündis teise perioodi keskpaigas, kui täpne oli Pavel Karnauhhov. Teise värava viskas Kirill Semjonov pärast seda, kui Taani pani oma väravavahi lisaründajaks.

"Venemaa on meist parem meeskond ja see on lihtsalt fakt," ütles taanlaste kapten Peter Regin. "Andsime endast parima ja lõpuks oli meil võimalusi ka värav visata."

Võiduga kindlustas Venemaa olümpiakomitee alagrupis esikoha ja tagas edasipääsu veerandfinaali.

B-alagrupi teises mängus oli Tšehhi 2:1 üle Šveitsist. C-alagrupi kohtumises alistas Rootsi koondis 4:1 Slovakkia.