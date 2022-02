VOK-i jäähokimeeskond võttis avamängus napi võidu Šveitsi üle

Meeste jäähoki maailma edetabelis kaheksandal kohal olev Šveits andis venelastele tõelise lahingu.

"Nende värav oli vedamine," ütles Šveitsi koondise kaitsja Yannick Weber pärast mängu. "Saime aru, et meil on võimalus see mäng võita. Saime oma rütmi käima. Teisel perioodil tundsin, et oleme parem meeskond ja kolmandal perioodil jätkasime oma survet, kuid kahjuks väravat lihtsalt ei tulnud."

Kohtumise ainuke värav visati esimesel perioodil, kui täpne oli Anton Slepõšev.

"Mõistsime, et see tuleb raske mäng," ütles VOK-i värvavaht Ivan Fedotov. "Pärast tänast oleme tugevamad, paremad ja jätkame oma teekonda."

Neli aastat tagasi PyeongChangis võitis turniiri Venemaa olümpiakomitee meeskond.