Hiina jäähokikoondis lõi Saksamaale kaks väravat

USA võitis neljapäeval olümpiadebüüti tegevat Hiinat 8:0 ja näis, et ka seekord läheb mäng samas suunas, kui Saksamaa edu kohtumise keskpaigas oli 3:0. Siiski võttis Hiina ennast kokku ning Fu Shuai viskas teisel perioodil Hiina olümpia ajaloo esimese värava. Kolmandal perioodil lisas teise värava Wang Taile.

"Minu jaoks oli see ilmselgelt suur au ja see jääb mulle kindlasti väga kauaks meelde," ütles Parker Foo nimel all tuntud Fu Shuai. "Täna õhtul meie meeskond ei andnud alla. Me oleme nii kaua vaeva näinud, et polnud valmis loobuma."

Saksamaa väravad viskasid Marcel Brandt, Kibinian Holzer ja Dominik Kahun.