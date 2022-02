Norra suusaekspert: kas Kläbo eksis mäe peal ära?

Suusavahetusega sõidus võtsid kaksikvõidu venelased Aleksandr Bolšunov ja Denis Spitsov, pronksmedali teenis soomlane Iivo Niskanen.

Medalistid rebisid end jälitajatest lahti juba klassikadistantsi esimeses pooles. Norra suusatajad Hans Christer Holund ja Paal Golberg olid klassikatehnika lõpuks liidrigrupist enam kui poole minuti kaugusel, MK-sarja üldliider Johannes Hösflot Kläbo kaotas 15 kilomeetri peal Bolšunovile poolteise minutiga. Kokkuvõttes oli Kläbo kaotus võitjale veidi üle üheksa minuti.

"Kus on Johannes Hösflot Kläbo? Kas ta eksis mäe peal ära?" naljatas Norra ringhäälingu suusaekspert Torgeir Björn, vahendab NRK. "Ma ei saa aru, mida me just nägime. See oli väga halb," ütles endine murdmaasuusataja ja kahekordne olümpiavõitja Martin Johannes Sundby pärast võistlust.

"See sõit ei pruugi midagi tähendada. Kui Kläbo mõistis, et täna medalile ei pääse, siis võttis tempo maha ja hakkas teisipäevale mõtlema. Juhul kui just täna midagi ei juhtunud, siis peaks ta sprindisõidus jätkuvalt olema favoriit," lisas Björn.

Norra koondise treener Eirik Myhr Nossum märkis, et esikolmiku edu teiste võistlejate ees oli erakordselt suur. "Ma ei mäleta, millal viimati oli suusavahetusega sõidus nii suured vahed. Kolm esimest suutsid vahed sisse teha ja nad lihtsalt olid täna paremad. Muidugi tahtsime medaleid võita, kuid ei saa öelda, et me andsime alla ja ei võidelnud nende eest," rääkis Nossum.

Pekingi olümpiamängudel peetakse murdmaasuusatamise järgmine võistlus teisipäeval, kui toimuvad meeste ja naiste sprindivõistlused.