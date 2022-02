VIDEO | Hollandi ajakirjanik tõmmati avatseremoonial kaamera eest ära

Sjoerd den Daas kajastas otsepildis Pekingi olümpiastaadionil ehk Linnupesas olümpiamängude avatseremooniat, kui üks turvatöötaja teda kaamera eest ära tõmbama hakkas.

"Palun liikuge siit minema," ütles turvatöötaja den Daasile. Hollandlane vastas, et teeb parasjagu otseülekannet, kuid turvatöötaja jätkas den Daasi lükkamist. Meeste omavaheline sõnelemine jätkus ning otseülekanne lõpetati. Briti meedia kohaselt oli lükkamise põhjuseks ebasobiv taustaplaan, kus oli näha halvasti valgustatud tänavat.

NOS avaldas hiljem ühismeedias, et ajakirjanikuga on kõik korras ja ta sai oma loo lõpuni teha. Aasias NOS-i korrespondendina töötav den Daas ise kirjutas ühismeedias, et tegemist polnud haruldase vahejuhtumiga. "Viimastel nädalatel on meid ja ka teisi välisajakirjanikke korduvalt politsei poolt takistatud, kui oleme kajastanud olümpiat," kirjutas den Daas.

In recent weeks, we, like several foreign colleagues, have been hindered or stopped several times by the police while reporting on subjects related to the Games. — Sjoerd den Daas (@sjoerddendaas) February 5, 2022

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) esindaja Mark Adamsi sõnul oli tegemist ühekordse intsidendiga. "Selliseid asju juhtub vahel ning usun, et see oli ühekordne. Loodan seda ja kinnitan, et saate mullis oma tööd edasi teha," ütles Adams, vahendab Reuters.

Video vahejuhtumist: