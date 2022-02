Pekingis avati taliolümpiamängud

Kokku on Pekingis 91 riiki. Avatseremoonia lavastas Hiina filmirežissöör Zhang Yimou, kes oli ka 2008. aasta Pekingi suveolümpia avatseremoonia lavastaja. Lavastusest võttis osa üle 4000 esineja.

Olümpiatuld kandsid avatseremoonial kiiruisutajad Yang Yang, Zhou Yang, Li Yan, Zhao Weichang ning kergejõustiklane Su Bingtian. Olümpiatule süütasid murdmaasuusataja Dinigeer Yilamujiang ja kahevõistleja Zhao Jiawen.

Eesti lipukandjate kommentaarid:

"Väga äge kogemus oli! Nii vägev on Eesti riigi lippu tuua nii suurele staadionile. See on väga tore algus olümpiale," ütles Sildaru.

"Super! Ma arvan, et sellist kogemust ei oska oodata enne kui see käes on," tunnistas Himma.

Esimeste Eesti koondislastena teevad Pekingis oma etteaste suusahüppajad Artti Aigro ja Kevin Maltsev. Normaalmäe võistluse kvalifikatsioon algab laupäeval Eesti aja järgi kell 8.20. Reedel peetud treeningul näitasid eestlased parimaid õhulende kolmandas voorus, Aigro oli seal paremuselt 27. ja Maltsev 30.

Laupäeval on võistlustules ka murdmaasuusatajad ja laskesuusatajad. Eesti aja järgi kell 9.45 algab naiste murdmaasuusatamise 7,5+7,5 km suusavahetusega sõit, kus Eestit esindavad kaksikõed Kaidy ja Keidy Kaasiku.

Kell 11.00 on kavas laskesuusatamise segateatesõit. Eesti koondise koosseisus on Regina Oja, Tuuli Tomingas, Rene Zahkna ja Kristo Siimer.